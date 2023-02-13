شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الإرهاق لمصالحة الجماهير فى مواجهة سموحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر
وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك علي التحدث مع اللاعبين حول بعض الأخطاء الفردية التى وقعوا فيها خلال مواجهة شباب بلوزداد، والتى أدت للخسارة بهدف دون رد، وأكد فيريرا أن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا فى الأداء وكذلك النتائج، وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل استعادة الاتزان للفريق، وتحسن النتائج، سواء فى بطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.
وشدد المدرب البرتغالى على ضرورة تحقيق الفوز علي سموحة والتغلب علي الارهاق البدني والذهني، والسعى لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدورى المصري، مؤكدا إن المباراة لن تكون سهلة علي الفريقين، وعلي اللاعبين التركيز جيدًا طوال شوطي المباراة والعمل علي حسم اللقاء مبكرًا وتقديم اداء يسعد الجماهير البيضاء.
ويحتل نادي الزمالك المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.
بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.
ويعاني الزمالك من بعض الإصابات الخفيفة التي تعرض لها محمد عواد وعمر جابر وأحمد فتوح في مواجهة الفريق الجزائي الأخيرة.
علي الجانب الآخر، يسعى أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، لاستغلال حالة تراجع الزمالك وتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية، وأكد سامي للاعبي فريقه إن فاركو استطاع الفوز بثلاثية، وعلي اللاعبين التركيز والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.