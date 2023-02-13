شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الإرهاق لمصالحة الجماهير فى مواجهة سموحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على سموحة فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، في مواجهة قوية بين الفريقين، لا سيما أن كل فريق يسعي لحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعه في الدورى، إلا أن الزمالك يدخل المباراة ولا بديل عن الفوز أمام لاعبيه، راغبين فى التغلب على حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك علي التحدث مع اللاعبين حول بعض الأخطاء الفردية التى وقعوا فيها خلال مواجهة شباب بلوزداد، والتى أدت للخسارة بهدف دون رد، وأكد فيريرا أن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا فى الأداء وكذلك النتائج، وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل استعادة الاتزان للفريق، وتحسن النتائج، سواء فى بطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وشدد المدرب البرتغالى على ضرورة تحقيق الفوز علي سموحة والتغلب علي الارهاق البدني والذهني، والسعى لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدورى المصري، مؤكدا إن المباراة لن تكون سهلة علي الفريقين، وعلي اللاعبين التركيز جيدًا طوال شوطي المباراة والعمل علي حسم اللقاء مبكرًا وتقديم اداء يسعد الجماهير البيضاء.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.