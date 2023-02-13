شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ عمرو السولية فى الأهلى بسبب شد السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، لفحص طبي على هامش تدريبات الفريق الأحمر الجماعية بعد استئناف التدريبات عقب العودة من المغرب وانتهاء مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية، من أجل الاطمئنان على حالته الطبية، بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة في عضلة السمانة خلال مشاركته في مونديال الأندية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى تجهيز عمرو السولية قبل مباراته القادمة ضد الهلال السوداني فى ثانى مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لاسيما بعد تأجيل مباراته الافتتاحية ضد القطن الكاميروني لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل السودان.

وبدأ عمرو السولية برنامجه التأهيلي والعلاجي على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر الجمعة الماضى على الملعب الفرعى باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وأدى السولية تدريبات بدنية واستشفائية تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل، وذلك فى إطار برنامجه العلاجي والتدريبي للتخلص من إصابة عضلة السمانة.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".