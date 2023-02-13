شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يواجه أوغندا ودياً استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، اليوم الاثنين، مباراة ودية أمام أوغندا باستاد الكلية الحربية، وهى الودية الأخيرة قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تقام فى مصر فى الفترة من 19 فبراير الجارى حتى 11 مارس المقبل.

ولعب منتخب الشباب مباراة ودية الجمعة الماضى باستاد الكلية الحربية، أمام جنوب السودان واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان من ركلة جزاء.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.