شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم منافسات الشباب والشابات ببطولة مصر الدولية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الشباب والشابات ببطولة مصر الدولية للتايكوندو التي تقام خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 35 دولة بـ865 مشاركا.

وشهد اليوم الأول للبطولة حضورا جماهيريا كبيرا ومنافسة قوية بين اللاعبين، حيث منافسات الناشئين فى أوزان (65+,33، 41،49،57،65) والناشئات أوزان (+59,29،37،44،51،59) كجم.

وجاءت نتائج الناشئات على النحو التالي

وزن 29 كجم:

المركز الأول: هنا وليد

المركز الثاني:رزان مرسي

وزن 37 كجم:

المركز الأول:حلا أحمد

المركز الثاني: هنا محمد

المركز الثالث: زينة مصطفى - ياسمين محمد

وزن 44 كجم:

المركز الأول:رقية مجدي

المركز الثاني: جومانا إيهاب

المركز الثالث: ندى محمد - ملك أحمد

وزن 51 كجم:

المركز الأول: جودي مصطفى

المركز الثاني: رغد شريف

المركز الثالث: جميلة محمد - مريم وليد

وزن -59 كجم:

المركز الأول:لوجين عمرو

المركز الثاني:سلمى عبدالمجيد

المركز الثالث: مريم علاء - رزان أحمد

وزن +59 كجم:

المركز الأول: فرح عمر

المركز الثاني: هنا خالد

المركز الثالث: جودي حامد - سما أشرف

أما نتائج الناشئين فجاءت كالآتي: وزن 33 كجم:

المركز الأول: طه محمود

المركز الثاني: علي محمد

المركز الثالث :ياسين طارق - ياسين حسن

وزن 41 كجم:

المركز الأول: ياسيم عمرو

المركز الثاني:سليم أحمد

المركز الثالث: محمد عماد - معاذ معوض

وزن 49كجم:

المركز الأول: مصطفى محمود

المركز الثاني:عبدالرحمن أحمد

المركز الثالث: رزق السيد -جلال أحمد

وزن 57كجم:

المركز الأول: أدهم خالد

المركز الثاني: حمزة العزب

المركز الثالث: ياسين وليد -سيف محمد

وزن -65 كجم:

المركز الأول:كريم خالد

المركز الثاني:أحمد أيمن

وزن +65 كجم:

المركز الأول: عبدالرحمن كرم

المركز الثاني: البراء محمد

المركز الثالث: يوسف ياسر -أحمد محمد

قام بتسليم الميداليات وتكريم الفائزين في ختام اليوم الأول المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ويزيد بن علاوة رئيس الاتحاد الجزائري للتايكوندو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكوندو وفيليب بوديه رئيس لجنة التعليم بالاتحاد الدولي والمشرف الفني على البطولة وحازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو ومصطفى تعلب عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ومحمود شلبي مشرف فني على البطولة ويحيى علام مشرف فني على البطولة.

ومن المنتظر أن تستمر منافسات الناشئين والناشئات والشباب والشابات حتى الثالث عشر من فبراير على أن تبدأ منافسات الرجال والسيدات يوم الرابع عشر من فبراير وتختتم في الخامس عشر من نفس الشهر.

كما ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للباراتايكوندو يوم 16 فبراير.