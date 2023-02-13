كولر يجهز لاعبي الأهلي نفسياً قبل خوض منافسات دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ،على تجهيز لاعبيه نفسياً ومعنوياً قبل قص شريط منافساتهم فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعد انتهاء مشاركتهم فى كأس العالم للأندية، من خلال محاضرات نظرية وفنية مع اللاعبين لإخراجهم من أجواء الحزن التى سيطرت على اللاعبين عقب الخسارة من فلامنجو البرازيلي والتفريط في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة التي احتضنتها المغرب، حيث اكتفى الفريق الأحمر بتحقيق المركز الرابع في مونديال الأندية.

ويرغب كولر فى إخراج لاعبيه من أجواء المشاركة في كأس العالم للأندية، وتحضيرهم للمشاركة فى المباريات القادمة، سواء افتتاح مشواره أمام الهلال السوداني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال السبت المقبل، أو مباريات الدورى، فى ظل رغبته في المنافسة على استعادة اللقبين الغائبين عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يحدد مارسيل كولر البرنامج الإعدادي لتحضير لاعبيه من أجل خوض مباراته ضد الهلال السوداني السبت المقبل، بعد عودة البعثة من المغرب عقب انتهاء مشاركتها في مونديال الأندية وطي صفحة المونديال وبدء التحضير لخوض منافسات البطولة الإفريقية.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".