شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز لاعبي الأهلي نفسياً قبل خوض منافسات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب كولر فى إخراج لاعبيه من أجواء المشاركة في كأس العالم للأندية، وتحضيرهم للمشاركة فى المباريات القادمة، سواء افتتاح مشواره أمام الهلال السوداني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال السبت المقبل، أو مباريات الدورى، فى ظل رغبته في المنافسة على استعادة اللقبين الغائبين عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يحدد مارسيل كولر البرنامج الإعدادي لتحضير لاعبيه من أجل خوض مباراته ضد الهلال السوداني السبت المقبل، بعد عودة البعثة من المغرب عقب انتهاء مشاركتها في مونديال الأندية وطي صفحة المونديال وبدء التحضير لخوض منافسات البطولة الإفريقية.
وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".