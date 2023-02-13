شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة سينسناتي لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسناتي لسيدات الاسكواش، اليوم الاثنين، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 11 لاعبة مصرية وهن: نوران جوهر، روان العربي، سلمى هاني، ندى عباس، نادين شاهين، سنا إبراهيم، زينة ميكوي، مريم متولي، هنا معتز، يثرب عادل، ونور أبو المكارم.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثانى، وتقدم البيروفى دييجو إلياس إلى المركز الثالث، بينما تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، وتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، فارس الدسوقي في التاسع، والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، جورجينا كيندي قي المركز التاسع، والبلجيكية نيلي جليس في المركز العاشر.