شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسموحة اليوم الاثنين 13 / 2 / 2023 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

أرقام الزمالك وسموحة في الدوري

لعب الزمالك 17 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، فاز فى 8 مباريات، وتعادل في 5، وخسر 4 مواجهات.

بينما خاض سموحة 17 مباراة فى المسابقة، حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل في 8، وخسر 5 مواجهات. الزمالك يتفوق على سموحة في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.48 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.58 مليون يورو. 25 مباراة جمعت الزمالك وسموحة التقى الزمالك مع سموحة في 25 لقاء قبل مواجهة الليلة حقق الفارس الأبيض 16 فوزا مقابل ثلاثة انتصارات لسموحة وانتهت 6 لقاءات بالتعادل ، وسجل الزمالك 29 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا. الثلاثية أكبر فوز في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة وتعد نتيجة 3-0 هي الأكبر في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة حيث فاز الأبيض على نظيره السكندري بثلاثية نظيفة في الدور الثاني لموسم 2010- 2011، وحملت الأهداف توقيع كل من أحمد جعفر وحسين ياسر وشيكابالا في المباراة التي أقيمت يوم 15 مايو 2011. فيريرا لا يعرف الخسارة أمام سموحة واجه فيريرا المدير الفني للزمالك فريق سموحة مرتين في ولايته الأولى مع الفارس الأبيض ومرة في الولاية الحالية ، انتهت الأولى بفوز الزمالك بهدف دون مقابل أحرزه أيمن حفني، وتُوج الزمالك ببطولة الدوري لاحقا في ذلك الموسم ، بينما انتهت المواجهة الثانية بفوز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وفاز الأبيض أيضا بهذه النسخة من الكأس فيما انتهت مباراة الزمالك وسموحة في الدور الأول لهذا الموسم بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.