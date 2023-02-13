شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الطلائع والزمالك مع الاتحاد فى نصف نهائى سوبر الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهتا نصف نهائى بطولة كأس سوبر رجال الكرة الطائرة المستحدثة للموسم المحلى 2022/2023 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الرابعة عصرا، بينما تقام مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى السادسة مساءً على أن يقام لقاء تحديد البطل و صاحب البرونزية غدا الثلاثاء.

تأهل الأهلى إلى هذا الدور بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أول أمس أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر بنتيجة 3/0 .

نظام البطولة:

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3 .