شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تجهيز لاعبيه نفسياً ومعنوياً قبل قص شريط منافساتهم فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعد انتهاء مشاركتهم فى كأس العالم للأندية، من خلال عقد محاضرات نظرية وفنية مع اللاعبين، لإخراجهم من أجواء الحزن التى سيطرت على اللاعبين عقب الخسارة من فلامنجو البرازيلي والتفريط في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية فى نسختها الأخيرة التى احتضنتها المغرب، حيث اكتفى الفريق الأحمر بتحقيق المركز الرابع في مونديال الأندية.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى

ويستعد فريق الاهلى لمواجهة الهلال السودانى فى الثالثة عصر السبت المقبل (بتوقيت القاهرة) فى السودان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

صافرة موريتانية لمباراة الأهلى والهلال السودانى وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتاني بيدا داهاني، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السودانىتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والهلال السودانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.