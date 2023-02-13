برونو سافيو يطلب الاجتماع مع كولر بعد العودة من المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من معاونيه ضرورة تجهيز أحمد القندوسي لمباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو على قناة تن:" يدرس السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تجهيز أحمد قندوسى لاعب وسط الفريق للمشاركة فى تشكيل الفريق الأحمر بداية من لقاء الهلال السودانى، بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا".

يذكر أن النادى الأهلى سوف يلتقى مع الهلال السودانى يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء فى الخرطوم.

جلسة مرتقبة بين كولر وبرونو سافيو

وتابع أن البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأحمر طلب الاجتماع مع كولر عقب انتهاء المشاركة في

كأس العالم للأندية في المغرب.

وأضاف: " يرغب برونو سافيو في معرفة سبب استبعاده من قائمة فريق الأهلي لمباراة كأس العالم للأندية في المغرب وما ينقصه من أمور فنية وذلك من أجل تطويرها والعمل عليها في الفترة القادمة، للعودة من جديد إلى حسابات السويسري مارسيل كولر ".

وكان السويسري مارسيل كولر قد قرر في الفترة الماضية، استبعاد برونو سافيو من قائمة الفريق التي شاركت في مونديال الأندية لأسباب فنية.

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