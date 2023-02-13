طارق السعيد: الأخطاء الفردية وراء خسارة الأهلي لبرونزية المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الأهلي قدم أداءًا مميزًا خلال بطولة كأس العالم للأندية، وقدم نتائج جيدة خلال البطولة أمام أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز الأمريكي، واستطاع الفوز بالمباراتين.

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وقال السعيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك فوارق كبرى بين الأهلي وريال مدريد بالطبع، ورغم ذلك قدم الفريق الأحمر مستوى جيد، وخسر بسبب الأخطاء الفردية من بعض اللاعبين، الفرق الكبرى دائمًا تلعب على التفاصيل الصغيرة ويستعل الأخطاء البسيطة من لاعبي الأهلي".

وأضاف: "الأهلي أهدر الفوز أمام فلامنجو بعد اضاعة ركلة الجزاء من معلول، ثم انفراد شريف، ولكن الطرد أثر على الفريق الأحمر".

وزاد: "لفت نظري خلال البطولة

أحمد عبدالقادر الذي يمتلك حلول فردية، ومن أفضل اللاعبين في البطولة، وكذلك محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، وحمدي فتحي في وسط الملعب، وكذلك حسين الشحات قدم مستوى مميز أمام ريال مدريد ، واعتقد هؤلاء أهم لاعبي الأهلي وكذلك علي معلول مستمر في تقديم المستوى المميز وهو مفتاح لعب رئيسي".

وأتم: "في السنوات الماضية كان الجناح المهاري متوافر في معظم الأندية، ولذلك نسعد كثيرا بوجود نوعية عبدالقادر في الملعب".

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