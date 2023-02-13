اخبار الرياضه

أنشيلوتي يتحدث عن التطور السريع لكرة القدم خارج أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب عن المستويات الكروية خارج أوروبا بعد اسدال الستار على كأس العالم للأندية وفوز الملكي بالكأس.

 اقرأ أيضا- رئيس" الآسيوي" متفائل بمستقبل اللعبة في القارة بعد صحوة الهلال المونديالية.

وأعرب أنشيلوتي عن سعادته بالتطور السريع" لكرة القدم خارج أوروبا بعد فوزه 5-3 على الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بالمغرب السبت الماضي.

وقال المدرب الإيطالي: أنا سعيد بتطور كرة القدم في مناطق أخرى من العالم، أوروبا هي الأقوى، لكن التطور سريع في بقية العالم.

وأضاف أنشيلوتي: أظهرنا تحسنا وتوجد رغبة لدينا في القتال على كل البطولات، نحن في وضع جيد مع دخول النصف الثاني من الموسم وهذا اللقب يحفزنا حتى نهاية الموسم.

كما شكر جماهير المغرب على دعم ريال خلال البطولة.

وقال أنشيلوتي الذي حقق لقبه التاسع خلال فترتين مع النادي الإسباني: كانت الأجواء رائعة وأظهرت الجماهير الاحترام لنا، سعدنا بالوجود هنا ونغادر سعداء، المغرب منحني حظا سعيدا وأتمنى العودة.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي يبلغ نهائي

كأس العالم للأندية الذي يجمع عادة بين فرق أوروبا وأميركا الجنوبية.

وخلال 19 نسخة للبطولة توجت أندية أوروبا باللقب 15 مرة، ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي بالفوز خمس مرات، مقابل أربعة ألقاب لأميركا الجنوبية وحققتها أندية برازيلية.

وتفوق فريق أنشيلوتي على الأهلي المصري 4-1 في قبل النهائي قبل أن يظفر باللقب في الرباط على حساب الهلال.

وحقق منتخب ، بتشكيلة معظمها من لاعبي الهلال، واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم في قطر 2022 بالفوز على الأرجنتين التي توجت باللقب لاحقا.

كما جذب الدوري السعودي أنظار العالم هذا الموسم بعد تعاقد النصر مع الأسطورة في صفقة ضخمة.

لمزيد من - اضغط هنا.

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا