رئيس" الآسيوي" متفائل بمستقبل اللعبة في القارة بعد صحوة الهلال المونديالية

ياسر رشاد - القاهرة - امتدح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال السعودي بعد الأداء والنتائج التي حققها في نهائيات كأس العالم للأندية.

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مشيدا بالطفرة التي حققها الهلال كأفضل نتائج له في مونديال الأندية بعدما حصل على المركز الثاني في البطولة التي اختتمت يوم السبت على ستاد مولاي عبدالله في الرباط، وخسارته أمام ريال مدريد الإسباني 3- 5.

الهلال الفائز بلقب دوري أبطال آسيا أربع مرات من قبل، قدم مستويات مميزة في البطولة، حيث فاز على العملاق البرازيلي فلامنجو في الدور قبل النهائي، ليصبح أول فريق من السعودية يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وحصل الفريق السعودي على المركز الرابع في البطولة مرتين عامي 2019 و2021.

ورفع الهلال بعد نهاية المباراة أمام ريال مدريد رصيده إلى 17 هدفا في تاريخ

البطولة، حيث يعتبر أفضل أندية قارة آسيا في مجموع الأهداف بكأس العالم للأندية.

وقال سلمان لموقع الاتحاد الآسيوي على الانترنت :بإسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود الإشادة بنادي الهلال الذي أظهر شخصية تستحق الثناء، وروحاً جماعية، ليقدم أفضل مستوياته ويحصل على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

وأضاف :لا شك عندي في أن هذه النتائج تعتبر مؤشر لما هو قادم من الفرق الآسيوية، والتي سوف تستلهم كلها من هذا الإنجاز، من أجل الارتقاء إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة.

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