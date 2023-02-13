شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستقر على إقامة مباراة ودية استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عماد النحاس على خوض مباراة ودية لتجهيز كافة اللاعبين، من بينهم البدلاء والمستبعدون، قبل مواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

ويتطلع جهاز الطلائع للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويعكف عماد النحاس، المدير الفني لطلائع الجيش، على تصحيح الأخطاء التى تسببت فى تلقي الفريق الهزيمة من الداخلية بهدف دون رد فى مباراة الجولة 18 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة.

ويسعى الجهاز الفني للطلائع لتصحيح الأخطاء الدفاعية وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها في المباراة المقبلة أمام انبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع على دراسة مباريات انبى بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بحثاً عن استعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدف.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.

على صعيد مختلف، يستمر غياب مصطفى الخواجة لاعب خط وسط الطلائع في مباراة انبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري بسبب الإيقاف.

وغاب مصطفى الخواجة عن الطلائع في مباراة الداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب على الكارت الأحمر مباشرة وبالتالي يغيب مباراتين.