رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة بنادي الهلال، الذي حقق أفضل نتيجة له في نهائيات كأس العالم للأندية، بعدما حصل على المركز الثاني في البطولة التي اختتمت على استاد مولاي عبدالله في الرباط، حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني 3-5.

وقال الشيخ سلمان «باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود الإشادة بنادي الهلال الذي أظهر شخصية تستحق الثناء، وروحا جماعية، ليقدم أفضل مستوياته، ويحصل على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، وهذه النتائج تعد مؤشرا لما هو قادم من الفرق الآسيوية، والتي سوف تستلهم كلها من هذا الإنجاز».

وأضاف «الاتحاد الآسيوي يسير بخطة واثقة، من أجل ضمان مواصلة لاعبينا وفرقنا التألق على المستوى العالمي، ونجاح نادي الهلال يؤكد مقدار التقدم الذي حققناه باتجاه تحقيق طموحاتنا».