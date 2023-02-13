رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الزعيم

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وقال الشيخ سلمان «باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود الإشادة بنادي الهلال الذي أظهر شخصية تستحق الثناء، وروحا جماعية، ليقدم أفضل مستوياته، ويحصل على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، وهذه النتائج تعد مؤشرا لما هو قادم من الفرق الآسيوية، والتي سوف تستلهم كلها من هذا الإنجاز».وأضاف «الاتحاد الآسيوي يسير بخطة واثقة، من أجل ضمان مواصلة لاعبينا وفرقنا التألق على المستوى العالمي، ونجاح نادي الهلال يؤكد مقدار التقدم الذي حققناه باتجاه تحقيق طموحاتنا».
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