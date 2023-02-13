الأهلي ينشد صدارة الأولى عبر بوابة العروبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، من خلال ثلاث مواجهات يتوقع أن تحمل في تفاصيلها الإثارة والتحدي مع احتدام الصراع على دائرة الصدارة علاوة على الهروب من دائرة الخطر في ظل التقارب النقطي بين الفرق، حيث يستضيف الجبلين نظيره نجران على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ويحتل الجبلين المرتبة الثانية عشرة برصيد 23 نقطة فيما يحتل نجران المرتبة السابعة عشرة برصيد 17 نقطة، ويلتقي العين مع ضيفه أحد على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ويأتي العين في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة بينما يأتي أحد في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، في المقابل وفي مواجهة الليلة يحتضن ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة مواجهة الأهلي والعروبة، ويأتي الأهلي وصيفا برصيد 40 نقطة في حين يأتي العروبة في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 23 نقطة.

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