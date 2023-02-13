الهلال يعود بأرقام عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد الهلال وصيف العالم إلى الرياض أمس، عقب تحقيق عدد من الأرقام القياسية العالمية، وبعدما بات ثالث ناد عربي يحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ورغم خسارة المباراة النهائية أمام ريال مدريد 3 ـ 5، استحق الزعيم الاحتفالية الكبيرة التي أقيمت له مساء أمس بعد وصول البعثة للرياض أمام جماهيره بالبوليفارد رياض ستي بالتنسيق المسبق الذي تم بين وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وامتدح النقاد والخبراء والمتابعون مستوى الهلال الحاصل على فضية العالم بعد أن أصبح الثالث عربيا بعد ناديي الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي بعد أن خسر المواجهة النهائية أمام أعتى وأقوى أندية العالم ريال مدريد بـ (3/5) وهي البطولة الخامسة للنادي الملكي بعد مباراة ماراثونية قدم الهلال الشخصية الكروية الجديدة للكرة السعودية التي واصلت نبوغها منذ نوفمبر الماضي في مونديال قطر 2022 بعد أن رسم للعالم خارطة كروية مذهلة بهزيمته للمنتخب الأرجنتيني بطل كأس العالم الأخيرة، لتواصل الكرة السعودية تغنيها بأبطالها، ولتعكس حجم الدعم والإنفاق الكبيرين على رياضتها ليبيت الهلال كأول فريق يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى ريال مدريد خلال منافسات كأس العالم للأندية.

الاحتفالية الكبيرة

وخلال 6 مشاركات لريال مدريد في مونديال الأندية، لم يتمكن أي فريق من تسجيل أكثر من هدفين في مرماه، ما عدا الهلال الذي هز شباكه 3 مرات للمرة الأولى في تاريخ النادي الأوروبي بالبطولة.

واستقبل ريال مدريد هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية أمام كورينثيانز البرازيلي في النسخة الأولى عام 2000 وانتهت المباراة حينها بنتيجة (2/2) وكذلك ضد الرجاء البيضاوي المغربي (3/2) لمصلحة ريال مدريد.

وفي عام 2016 تمكن كاشيما انتلرز الياباني من هز شباك ريال مدريد مرتين في النهائي الذي حسمه الأخير بنتيجة (4/2) ، قبل أن يواجه بطل آسيا وزعيمها الهلال ويسجل 3 أهداف في شباك الفريق الملكي للمرة الأولى في تاريخ مشاركات ريال مدريد بالبطولة.

المكافأة الأضخم في الكرة السعودية

نال الفريق أعلى مكافأة مالية تاريخية بعد أن قدم عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال للنادي مبلغ 100 مليون ريال؛ مكافأة للأداء المشرف، في البطولة العالمية بعد أن قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الإنجاز التاريخي الذي حققه الهلال، في المونديال.

كما بارك الأمير الوليد بن طلال، نادي الهلال والشعب السعودي، على رفع علم المملكة عاليا.

شكر القيادة

في الوقت الذي رفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام متواصلين، كان ثمرته تحقيق العديد من الإنجازات التي كان آخرها وصول المنتخب السعودي لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وتحقيق الهلال المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 في إنجاز غير مسبوق على مستوى رياضة الوطن.

كما ثمن مجلس الإدارة اهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بنادي الهلال وكافة الأندية الرياضية، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت للكرة السعودية، نتاج متابعته المستمرة، وسعيه الدؤوب لتسخير كافة الإمكانات لمنسوبي القطاع الرياضي، لرفع اسم المملكة عاليا وتمثيلها خير تمثيل في المحافل القارية والعالمية.

العودة: لا تكسروا مجاذيف الهلال

من جهته أشار مدرب فريق الهلال الأسبق عبدالعزيز العودة إلى الدروس المستفادة من مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم وتحقيقه المركز الثاني والميدالية الفضية.

وقال لـ«مكة»: ما في شك إنه يعطينا استفادة أن الكرة السعودية متطورة بشكل كبير كما حصل في نتيجة المنتخب السعودي والأرجنتين واللاعب السعودي صاحب إمكانية عالية يجب أن نستفيد من إنه عنده إمكانيات عالية.

وأضاف «لا توجد هناك فوارق الكبيرة بينه وبين لاعبي العالم، تلك الفوارق الكبيرة التي كانت موجودة في السابق، وهو ما أسهم في الندية والإثارة بعدما كان بإمكان الفرق الأجنبية الفوز بأسهل الأمور يفوز عليك بثلاثة أربعة خمسة ستة وهو مرتاح، والآن هناك تقارب في المستوى بأسباب إنه العالم الآن أصبحت قرية واحدة صغيرة يعني أنت في بيتك في جوالك تشوف أي مباراة في أي مكان في العالم في التلفزيون والثقافة ارتفعت وكذلك المعرفة إضافة إلى تقارب أداء اللاعب المحلي كدليل على تطور الكرة السعودية».

وتابع العودة «السعودية تقدمت من الناحية الرياضية بشكل خرافي كما هو موجود في العالم بشكل يعني أننا وصلنا إلى مراحل كبيرة والهلال جزء من تلك المنظومة، حيث يمتلك أفضل اللاعبين تمت الاستفادة منهم وعملية التفاؤل عندنا زادت بحيث يمكن مقارعة ومجاراة الفرق الكبيرة كريال مدريد وغيره مما مكن الفوز على بطل البرازيل فلامنجو وكما حدث للمنتخب في مونديال قطر 2022 عندما فاز على الأرجنتين، وهذه كلها نتائج واقعية كدلالة على أن مستوانا مرتفع».

وطالب عبدالعزيز العودة الإعلام الرياضي والرياضيين بعدم الميل لعملية تكسير المجاذيف وقال «لدينا ثقة بأنه يمكن الوصول إلى أعلى نقطة لوجود الإمكانيات والعقلية والممارسة ووصف الإنجاز الهلالي في الحصول على فضية أندية العالم بالإعجاز وتوقع تكراره في المستقبل».

أرقام هلالية

