شكرا لقرائتكم خبر سانتو يكافئ لاعبيه بالراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته مساء أمس بعد أن مُنح اللاعبون راحة لمدة يوم بقرار من المدير الفني للفريق نونو سانتو عقب فوزهم على فريق نادي العدالة بنتيجة 5/0 ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

وحرص المدير الفني للفريق نونو سانتو على أن يؤدي لاعبو الفريق الأساسيين مرانا استرجاعيا خفيفا لتفادي الشد العضلي أو الإصابات نتيجة مجهود اللاعبين الأساسيين خاصة ممن شارك شوطا كاملا فأكثر.

بينما قام بقية اللاعبين بتأدية تدريبات لياقية وفنية اعتيادية على أن يبدأ الفريق كاملا اليوم استعداداته لمواجهة فريق نادي الاتفاق مساء الخميس المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

وسيتابع سانتو حالة اللاعب عبدالرزاق حمدالله الذي تعرض لإصابة بسيطة في اللقاء الماضي أمام العدالة ومع الجهاز الطبي حتى يتم التأكد من جاهزيته قبل اختيار القائمة التي سيدخل بها لقاء الاتفاق المقبل.