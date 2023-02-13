سانتو يكافئ لاعبيه بالراحة

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وحرص المدير الفني للفريق نونو سانتو على أن يؤدي لاعبو الفريق الأساسيين مرانا استرجاعيا خفيفا لتفادي الشد العضلي أو الإصابات نتيجة مجهود اللاعبين الأساسيين خاصة ممن شارك شوطا كاملا فأكثر.بينما قام بقية اللاعبين بتأدية تدريبات لياقية وفنية اعتيادية على أن يبدأ الفريق كاملا اليوم استعداداته لمواجهة فريق نادي الاتفاق مساء الخميس المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.
وسيتابع سانتو حالة اللاعب عبدالرزاق حمدالله الذي تعرض لإصابة بسيطة في اللقاء الماضي أمام العدالة ومع الجهاز الطبي حتى يتم التأكد من جاهزيته قبل اختيار القائمة التي سيدخل بها لقاء الاتفاق المقبل.
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