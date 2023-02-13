الجبيل آخر محطاته.. السالم في ذمة الله

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بعد أن نقل في منتصف يناير الماضي إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات إثر وعكة صحية مفاجئة.وكان السالم - رحمه الله - في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الحالي الجبيل، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، إلا أنه شعر بإعياء شديد وسارع للتحدث مع أحد أصدقائه لنقله للمستشفى.
بعدها تعرض للإغماء ونقل بعد ذلك من مستشفى الجبيل إلى الدمام بمتابعة من وزارة الرياضة السعودية وإدارة نادي الهلال التي بادرت بعرض المساعدة لعلاج اللاعب.
وكتب الهلال على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر «يوسف السالم إلى جنة الخلد- بإذن الله-».
من جانبه، غرد قائد الهلال الأسبق سامي الجابر «إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى جوار ربه الأخ يوسف السالم بعد معاناته مع المرض».
وتابع «أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. عزائي لأسرته الكريمة ومحبيه».
وكان الهلال قد تكفل بنقل السالم بطائرة إخلاء طبي إلى أحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج اللازم.
يوسف السالم في سطور:
- ولد السالم في مدينة الخبر في 5 مايو 1985، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية في عام 2003 ثم لعب مع الفريق الأول بنادي القادسية في عام 2008.
- لعب السالم بعد ذلك في صفوف نادي الشباب حتى عام 2009.
- انضم بعد ذلك لنادي الهلال في عام 2013 وبقي معه حتى 2016، ثم لعب لنادي الاتفاق من 2016 إلى 2018.
- انضم يوسف السالم لنادي الجبيل في العام قبل الماضي واستمر معه حتى وفاته اليوم.
- خاض 177 مباراة خلال رحلته مع الأندية السعودية سجل خلالها 58 هدفا وصنع 8 أخرى.
- شارك في 5 مباريات مع المنتخب السعودي سجل خلالها 3 أهداف.
- حصد 3 ألقاب خلال رحلته مع الهلال، هي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.
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