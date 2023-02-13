شكرا لقرائتكم خبر الجبيل آخر محطاته.. السالم في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل لاعب فريق الهلال الكروي الأول السابق يوسف السالم عن عمر 37 عاما بعد معاناة مع المرض.

بعد أن نقل في منتصف يناير الماضي إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات إثر وعكة صحية مفاجئة.

وكان السالم - رحمه الله - في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الحالي الجبيل، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، إلا أنه شعر بإعياء شديد وسارع للتحدث مع أحد أصدقائه لنقله للمستشفى.

بعدها تعرض للإغماء ونقل بعد ذلك من مستشفى الجبيل إلى الدمام بمتابعة من وزارة الرياضة السعودية وإدارة نادي الهلال التي بادرت بعرض المساعدة لعلاج اللاعب.

وكتب الهلال على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر «يوسف السالم إلى جنة الخلد- بإذن الله-».

من جانبه، غرد قائد الهلال الأسبق سامي الجابر «إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى جوار ربه الأخ يوسف السالم بعد معاناته مع المرض».

وتابع «أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. عزائي لأسرته الكريمة ومحبيه».

وكان الهلال قد تكفل بنقل السالم بطائرة إخلاء طبي إلى أحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج اللازم.

يوسف السالم في سطور:

