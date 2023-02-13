شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يتساوى مع ثلاثى الأهلى فى أهداف مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الأهلى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية أمام فلامنجو بالهزيمة 4/2، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحصد الأحمر المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل أحمد عبد القادر هدفى الفريق أمام فلامنجو، حيث سجل لاعب الأهلي هدف التعادل لفريقه فى مرمى فلامنجو البرازيلي في الدقيقة 38 من عمر المباراة التي جمعتهما أمس، في مباراة المركزين الثالث والرابع ، وكذلك سجل هدف التقدم لفريقه فى مرمى فلامنجو البرازيلي في الدقيقة 60، قبل أن تنتهى المباراة بخسارة الأحمر 4/2.

وجاء هدفا عبد القادر ليتساوى مع حسين الشحات وياسر إبراهيم وعماد متعب لاعبى الفريق، في عدد الأهداف التي تم تسجيلها في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يمتلك كل لاعب هدفين في رصيده بالبطولة.

سجل الشحات هدف أمام أوكلاند سيتى، في الدقيقة 45، وكذلك هدف أمام الدحيل في النسخة الماضية، والتي توج فيها الأحمر بالبرونزية.

وسجل ياسر إبراهيم هدفين أيضا، أمام الهلال السعودى، والتي تُوج فيها الأحمر بالبرونزية، باللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى برباعية دون رد.

عماد متعب سجل هدفه الأول في مونديال الأندية أمام مونتيرى في نسخة 2013، والهدف الثانى أمام سيدنى في نسخة 2005.