شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات نصف نهائى سوبر الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام مباراة الأهلى و طلائع الجيش فى تمام الرابعة عصرا، بينما تقام مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى السادسة مساء، على أن يقام لقاء تحديد البطل وصاحب البرونزية الثلاثاء.

وتأهل الأهلى إلى هذا الدور بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أمس أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر بنتيجة 3/0 .

نظام البطولة:

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3 .