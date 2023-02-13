شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تعود اليوم إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة بطل توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر اليوم، الاثنين، إلى القاهرة قادمة من توجو، بعد الانتهاء من خوض أولى مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى جمعت فيوتشر بالفريق التوجولي إسكو دي كارا.

ويستعد فريق لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من الدوري وأقيمت بالإسكندرية قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض أبناء على ماهر 17 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.

ويتطلع فريق فيوتشر للوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى أول مشاركة أفريقية للفريق الصاعد إلى الدوري فى الموسم الماضى.