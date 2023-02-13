شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين بقائمة شرف هدافى الأهلى فى مونديال الأندية بالنسخة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مشاركة الأهلى في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي ودعها الأحمر مكتفيا بالمركز الرابع، بالخسارة أمام فلامنجو برباعية مقابل هدفين.

وشهدت البطولة تسجيل لاعبى الأهلى 7 أهداف خلال المباريات الأربع التي خاضها الفريق، حيث فاز على أوكلاند 3/0، وسياتل 1/0، والخسارة أمام ريال مدريد 4/1، وفلامنجو 4/2.

وتضم قائمة شرف هدافى الأهلى في مونديال الأندية بالنسخة الأخيرة 6 لاعبين هم: محمد شريف وحسين الشحات وعلى معلول وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدى أفشة.

سجل أهداف مباراة أوكلاند سيتى كلا من: حسين الشحات ومحمد شريف، بالإضافة إلى بيرسى تاو.

وفى مباراة سياتل سجل هدف الفوز محمد مجدى أفشة، والتي تأهل منها لمباراة نصف النهائي أمام ريال مدريد.

وفى مباراة نصف النهائي أمام ريال مدريد سجل هدف الأهلى على معلول، وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع سجل الهدفين أحمد عبد القادر.