شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السابق: الأهلى قدم بطولة عظيمة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريستيان ويلهامسون، لاعب الهلال السعودي، ومنتخب السويد السابق، أن الأهلي قدم بطولة رائعة وعظيمة في كأس العالم للأندية.

وقال ويلهامسون، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي والهلال لعبوا مباريات رائعة في كأس العالم للأندية، وكان مستواهم مشرفا للكرة العربية".

وأضاف: "لعبت بجانب محمد زيدان وأبوتريكة عندما كنت لاعبا، وأيضا واجهت أحمد حسام ميدو وهو كان من أفضل المهاجمين في العالم".

وتابع: إن الفريق قدم بطولة مميزة في كأس العالم للأندية، وإن اللاعبين لعبوا مباريات رائعة أمام أندية كبيرة.

واستطرد: "الفريق لم يلعب للتمثيل المشرف فقط، بل كانوا يريدون تحقيق مركز جيد أيضا".

وتابع: "كأس العالم للأندية أثبت أن الهلال السعودي من أحسن الأندية حول العالم، وقد تفوق على فريق كبير مثل فلامنجو البرازيلي".