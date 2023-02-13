شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السودانى: طالبنا بنقاط مباراة الترجى وسنذهب لأبعد مراحل التقاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منير متا، عضو مجلس إدارة نادى المريخ السودانى، إن مسئولي ناديه تقدموا بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حول مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، وأقيمت أول أمس السبت، وانتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، موضحا أن الترجى ارتكب مخالفة إجرائية وقانونية تتعلق بعدد فرص إجراء التبديلات أثناء اللقاء.

وكشف متى، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "Ontimsports2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، أن إدارة المريخ السوداني أرفقت في الشكوى أن عدد التبديلات المسموح به هو 5 تبديلات شرط أن تتم على 3 فترات توقف، ولا تحتسب من بينها التبديلات التي تتم بين شوطي اللقاء.

وأكد عضو مجلس إدارة نادى المريخ السودانى، أن الفريق التونسي أجرى 4 تبديلات على 4 فترات توقف، خلال الشوط الثاني، مخالفا بذلك القانون، مشيرا إلى أنه يُحمل الحكم الرابع للمباراة ونادى الترجى ما حدث من خطأ بشأن التغييرات.

واختتم متى حديثه قائلا: "طالبنا بنقاط مباراة الترجى التونسى بسبب خطأ التغييرات وسنذهب لأبعد مراحل التقاضى إلى أن نصل إلى القرار المقنع بالنسبة لنا".