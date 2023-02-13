شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مصطفى: إقامة مهرجان للووشو كونغ فو فى المدارس 19 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، عن موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إقامة مهرجان للووشو كونغ فو لطلاب المدارس لهذا العام 2022/2023 داخل المدارس.

وقدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو، كامل الشكر إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على موافقته على إقامة مهرجان الووشو كونغ فو لطلاب المدارس يوم الأحد 19 مارس المقبل.

وقال شريف مصطفى، إن الاتحاد يسير على طريق التطوير المستمر أجل مصلحة اللاعبين الطلاب في جميع المراحل التعليمية سواء التعليم الأساسي والجامعي الأمر الذي يصب في صالح جميع اللاعبين ومنحهم فرصة الاشتراك في كافة البطولات من أجل صقل مواهبهم من خلال الاحتكاك في البطولات.

وأكد شريف مصطفى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو يعمل من أجل تطوير اللعبة وتكوين منتخبات قومية على مختلف الأعمار السنية قادرة على تحقيق أفضل النتائج في البطولات العالمية كما حدث في بطولة العالم الثامنة للشباب التي أقيمت في جاكرتا وفاز فيها المنتخب بـ 13 ميدالية متنوعة وحققوا المركز الثاني على مستوى الدول المتنافسة.