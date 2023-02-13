شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى لـ"أون تايم سبورت": تعبان نفسيا بسبب عدم قيدى فى الزمالك وليس لى ذنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر منسي، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه يشعر بحالة نفسية سيئة جدا بسبب أزمة عدم قيده في قائمة الفريق الأبيض، مؤكدا أن لا يرى طعم النوم من كثرة التفكير في الأزمة الحالية التي يمر بها.

وأضاف منسى، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "ontimesports2"، إنه كلاعب ليس له ذنب فيما يحدث حاليا من عدم قيده في قائمة الزمالك، لافتا إلى أن ما يحدث معه وبقية زملائه محمود شبانة وأحمد بلحاج حرام، ولا يعلموا مصيرهم من الجلوس في البيت أو الوقف.

وتابع: إن أزمة عدم قيده لا تخصه كلاعب، مشيرا إلى أن ما يعلمه أنه قُيد مع زملائه على "السيستم"، ولكنه غير مسموح لهم بالمشاركة حتى الآن موضحا أنه تحت أمر نادى الزمالك في أي وقت، خصوصا أن أمنية حياته كانت الانضمام لصفوف النادى الأبيض منذ صغره.

واستطرد:" اللاعيبة الغلبانة ليس لها ذنب فيما يحدث وأنا حزين وأهلى كذلك ولا أستطيع زيارتهم حتى لا يشعروا بالقلق عليا، ولا يروا الهم الذى أعيشه وملحقتش أفرح بالنضمامى للزمالك لكن هذه كبوة وستمر بإذن الله".

ووجه ناصر منسى رسالة إلى جماهير نادى الزمالك قائلاً: "جمهور الزمالك كبير وعظيم، وأعدهم بأنى هطلع كل اللى عندى وبحب الزمالك من صغرى، وأى حد يتمنى يلعب في نادى الزمالك، ودى كبوة وهتعدى".