شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية لا تعرف الفوز آخر 6 أسابيع فى بطولة الدورى.. المصرى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت 3 أندية فى نفق مظلم فى الفترة الأخيرة، بعدما غابت عن تحقيق الانتصارات خلال آخر 6 جولات من بطولة الدورى المصرى الممتاز، مما أثر على ترتيبها فى الجدول وأصبحت مهددة.

ونجح أكثر من فريق فى اقتناص الفوز فى الجولات الماضية، مما جعله يتقدم فى جدول الدورى، مثل حرس الحدود والداخلية، مما جعل هذه الأندية تتنفس الصعداء مؤقتا.

3 أندية لا تعرف الفوز

وغاب الفوز عن 3 أندية فى الجولات الست الماضية، مما أدخل الشك فى نفوس إدارتها والتى تحاول أن تجد الحلول قبل فوات الآوان، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى:

طلائع الجيش

يعد فريق طلائع الجيش أبرز هذه الأندية، خاضة أنه غاب عن تحقيق الفوز فى آخر 10 مباريات، وتحديدا منذ الفوز على البنك الأهلى 1/0، ليدخل سلسلة اللافوز بالتعادل مع فيوتشر 0/0، ومع حرس الحدود 2/ 2، ومع فاركو 1 /1، ثم الهزيمة من المقاولون 2/ 1، والهزيمة من سموحة 2/1، ثم التعادل مع الإسماعيلى 1/1، ومع سيراميكا 0/0، ومع أسوان 2/ 2، ثم الهزيمة من بيراميدز 1/0 ومن الداخلية 1/0.

البنك الأهلى

ثانى هذه الأندية هو فريق البنك الأهلى الذى غاب عن الفوز آخر 8 مباريات، وتحديدا منذ الفوز على المقاولون 2/ 1، ليبدأ سلسة اللافوز بالتعادل مع الإسماعيلى 0/0، ومع فريق أسوان 0 /0، ومع الداخلية 3 / 3، ثم الهزيمة من الاتحاد 3/ 2، ومن الأهلى 1/0، والتعادل مع المحلة 2/2، ثم الهزيمة من فيوتشر 3/0، ومن فاركو 1/ 0.

المصرى يدخل القائمة

ثالث الأندية هو المصرى الذى غاب عن الفوز آخر 6 مباريات، وتحديدا منذ الفوز على الاتحاد 2/ 1، لتبدأ السلسة بالتعادل مع الأهلى 0/ 0، ومع المحلة 1 /1، ومع فيوتشر 1/1، ثم الهزيمة من فاركو 2/ 1، والتعادل مع سموحة 1/1، وآخيرا الهزيمة من سيراميكا 3/ 0.