شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ"أون تايم سبورتس": حالتى النفسية سيئة بسبب أزمة قيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك العائد من الإعارة من سموحة، عن حزنه لما يحدث معه في الفترة الأخيرة بخصوص أزمة قيده بصفوف الفريق الأبيض، موضحًا سوء حالته النفسية بشأن هذا الأمر.

وقال شبانة، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: "منذ أن عدت من الإعارة إلى سموحة تفاجأت بموضوع القيد، وأنا نفسيا أمر بفترة صعبة خاصة أنني في الفترة الأخيرة مع سموحة كنت أسير بشكل جيد وكنت قريبا من الانضمام للمتتخب، وعدت للزمالك عندما احتاجني".

وأضاف: "حالتي النفسية سيئة، تقريبا لا أنام، كل يوم أنتظر قرارًا بشأن القيد، من المفترض أنني في ناد كبير ولا بد أن يكون تركيزي داخل الملعب لكي لا أخطئ، ما بالك أنني أنتظر قرارًا فقط من أجل أن أشارك".

وتابع: "المفترض أنني كنت معارًا من نادي الزمالك، وعندما أعود طبيعيا أكون مقيدًا في الفريق، من المفروض أن يكون موقفي مختلفًا عن الصفقات الجديدة".

واستطرد: "وكيلي تواصل مع مسؤولي النادي ولكن الأمور ليست واضحة، ولاعب الكرة أكل عيشه الملعب وأنا عليّ ضغوطات كبيرة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلا: "لا أعرف موقفي، من المفترض أن موقفي غير الصفقات الجديدة، أتمنى أن يتم حل الموضوع سريعًا، سواء أنا أو أحمد بلحاج أو ناصر منسي، جميعنا نفسيتنا سيئة".