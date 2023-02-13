شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السوداني: نتائج الزمالك ستصعب مباراتنا معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، أن الفريق حاليا في ليبيا من أجل الاستعداد لمباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال ريكاردو، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تحدثت مع حكم مباراة الترجي التونسي من أجل إبلاغه أن الفريق المنافس أجرى تغييراته على 4 توقفات، وهذا ليس قانونيا".

وأضاف: "الفريق جاهز حاليا بنسبة 70% لمباريات دوري أبطال أفريقيا ومباراة الزمالك المقبلة".

وأوضح ريكاردو، أن فريق الزمالك حاليا متراجع في النتائج، مشيرا إلى أنه يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز، مشيرا إلى أن أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في الزمالك خلال الفترة الحالية، فهو دائما لاعب يمكنه صنع الفارق.

وتابع: "شاهدنا بعضا من مباريات الزمالك للوقوف على طريقة لعبهم، ونتائجهم في الفترة الماضية ستصعب مباراتنا أمامهم".