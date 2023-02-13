شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبى 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد مسئولو اللجنة البارالمبية، برئاسة حسام مصطفى، موعد إقامة بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبى ناشئين للموسم الرياضي 2022/2023م، حيث تقرر إقامة البطولة يوم الجمعة الموافق 24- فبراير-2023م بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وأمهلت اللجنة الهيئات الرياضية الراغبة الاشتراك فى البطولة حتى يوم 21 فبراير كآخر موعد لإرسال أسماء المشاركين، سواء باليد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.

ومن المقرر أن تُقام عملية الميزان فى التاسعة صباحا من يوم البطولة، ولن يُسمح بالاشتراك لأى لاعب أو لاعبة لم يحضر الميزان، كما أنه لن يتم فتح الميزان بعد غلقه لأى سبب كان.

وخاطبت اللجنة البارالمبية الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، بموعد البطولة وشروطها، حتى يتسنى لهم البدء في الاشتراك قبل البطولة بوقت كاف.