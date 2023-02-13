هاني رمزي: فخور بأداء الأهلي في مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه كان فخور بأداء الفريق الأحمر الذي قدم أداءً جيدًا مقارنة بالبطولات السابقة، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا مستوى طيب للغاية خلال مواجهة ريال مدريد.

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وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي قدم أداءًا رائعًا أمام ريال مدريد، والفريق كان من الممكن أن يعود للمباراة، لولا فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة، ونتيجة اللقاء لا تدل على الأداء، وأمام فلامنجو، فأن الأهلي كان أيضًا أفضل".

وأضاف: "هناك فروقات بالفعل، بين الكرة الأوروبية والمصرية، ويجب الإشادة بالمدير الفني مارسيل كولر الذي يمتلك شخصية جيدة وشجاعة

ولا يخاف، وقام بتطوير أداء اللاعبين مثل محمد هاني وحسين الشحات، وهو قادر على إدارة المواجهات الكبرى ولديه سيرة ذاتية كبيرة".

وواصل: "وصلنا لمرحلة أننا كنا في حالة حزن للخسارة أمام ريال مدريد أكبر أندية العالم، بسبب الأداء المميز الذي قدمه الأهلي، وظهرت شخصية اللاعبين ولم يكن هناك خوف أو توتر، لكن فارق الامكانيات هي التي حسمت اللقاء لصالح الفريق الإسباني".

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