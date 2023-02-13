ويلهامسون: الهلال من اعظم اندية العالم والاهلي قدم بطولة كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كريستيان ويلهامسون، لاعب فريق الهلال السعودي، ومنتخب السويد السابق، إن النادي الأهلي قدم بطولة رائعة وعظيمة في كأس العالم للأندية.

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وقال ويلهامسون في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي والهلال لعبوا مباريات رائعة في كأس العالم للأندية، وكان مستواهم مشرف للكرة العرببة".

وتابع: "لعبت بجانب محمد زيدان وأبوتريكة عندما كنت لاعبا، وأيضا واجهت أحمد حسام ميدو وهو كان من أفضل المهاجمين

ويلهامسون: الهلال من أعظم أندية العالم

في العالم".

وأضاف ويلهامسون في تصريحاته: " الهلال لم يلعب للتمثيل المشرف فقط، بل كانوا يريدون تحقيق مركز جيد أيضا".

وأتم: "كأس العالم للأندية أثبت أن الهلال السعودي من أحسن الأندية حول العالم، وقد تفوق على فريق كبير مثل فلامنجو البرازيلي".

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