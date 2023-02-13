ميدو: الأهلي الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن فريق الأهلي هو المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد المستوى المميز الذي ظهر به في مونديال الأندية.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي ممكن يكون المرشح الأول لحصد دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد الأداء القوي اللي قدمه في

كأس العالم للأندية".

وأضاف: "ريال مدريد ليفل الوحش، واللي الأهلي قابله من مشاكل ضد ريال مدريد مش هيواجهه في أفريقيا والدوري".

واختتم: "الأهلي عنده لاعيبة كويسة، وده ظاهر للناس كلها، في أداء الفريق بكأس العالم للأندية، الأهلي فرقة مُشرفة".

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