برشلونة يسقط فياريال ويبتعد بصدارة الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق برشلونة فوزاً هاماً خارج ميدانه على مصيفه فياريال بهدف دون رد في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدوري الاسباني.

إقرأ أيضاً.. برشلونة يتقدم على فياريال بهدف بيدري في الشوط الأول

بيدري يتقدم لبرشلونة في الشوط الأول

قدم برشلونة عرضاً مميزاً في الشوط الأول ونجح في السيطرة على مجريات اللعب معظم الفترات بعد ضغط هجومي مبكر اسفر عن هدف التقدم الذي سجله بيدري بعد مضي 18 دقيقة فقط.

واصل برشلونة تألقه وكاد ليفاندوفسكي ان يضاعف تقدمه في الدقيقة 26 بتسديدة قوية تصدى لها حارس فياريال ببراعة.

برشلونة يخطف فوزاً مستحقاً من فياريال

وفي الشوط الثاني بدأ فياريال بضغط هجومي مبكر كاد ان يسفر عن تعديل النتيجة بعد فرصة خطيرة لالبيرتو مورينو الذي سدد بجوار القائم في الدقيقة الثانية.

واصل فياريال محاولاته الهجومية بفضل تمريرات لاعب الوسط المخضرم باريخو الا ان دفاع الفريق الكتالوني كان بالمرصاد ونجح في التعامل مع كل المحاولات الهجومية لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 90 نجح فريق فياريال في الوصول للشباك عن طريق صامويل شوكويزي الا ان الهدف تم الغاءه بداعي التسلل لتتنفس جماهير البلوجرانا الصعداء وتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

ورفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد فياريال عند 31 نقطة في المركز الثامن.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا