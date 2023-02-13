ميدو: أرفض حملات مقاطعة مباريات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - طالب أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق جماهير الزمالك بمؤازرة الفريق في المباريات المقبلة رافضاً حملات مقاطعة المباريات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة الفريق من شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا مش موافق على حملات مقاطعة جماهير الزمالك للمباريات الفترة الجاية، جمهور الزمالك دايما مع الفريق في كل الحالات وعدم حضورهم مش هيصدر ضغط على لاعيبة الزمالك ومش هيحسن حاجة ".

وأضاف: "مفيش رد فعل من لاعيبة الزمالك في الماتشات، الزمالك الوحيد اللي خسر على ملعبه في جولة دوري أبطال أفريقيا ".

وواصل: "اللاعيبة اللي في الزمالك كويسة، وعندها إمكانيات مميزة لكن فين الروح وفين توظيف الإمكانيات".

واختتم: "لازم اللاعيبة تعرف قيمة الزمالك والخير والنعمة اللي هما فيها، ولاعيبة كتير تتمنى تبقى موجودة في الزمالك".

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