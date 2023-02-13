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الجباس وإكرامي يخضعان لكشف المنشطات

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ياسر رشاد - القاهرة - وقع اختيار اللجنة المسئولة عن كشف المنشطات على ثنائي نادي بيراميدز دودو الجباس وشريف إكرامي لإجراء التحليل بعد مباراة الجيش الملكي المغربي.

 

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وحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتم اختيار اللاعبين من جانب اللجنة بشكل عشوائي في آخر دقائق

اللقاء، في حضور مسئولي الفريقين.

وكان بيراميدز قد تعادل أمام الجيش الملكي بهدفين لمثلهما في مستهل مشوارد بدور المجموعات ليتصدر جدول ترتيب المجموعة مع الفريق المغربي وبفارق الاهداف عن فيوتشر وبطل توجو.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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