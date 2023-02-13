برشلونة يتقدم على فياريال بهدف بيدري في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مباراته امام مضيفه فياريال متقدماً بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة القوية التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإسباني.

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قدم برشلونة عرضاً مميزاً في الشوط الأول ونجح في السيطرة على مجريات اللعب معظم الفترات بعد ضغط هجومي مبكر اسفر عن هدف التقدم الذي سجله بيدري بعد مضي 18 دقيقة فقط.

واصل برشلونة تألقه وكاد ليفاندوفسكي ان يضاعف تقدمه في الدقيقة 26 بتسديدة قوية تصدى لها حارس فياريال ببراعة.

تشكيل برشلونة أمام فياريال في الليجا

حراسة المرمي: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي.

الوسط: فرانك دي يونج، فرانك كيسيه،جافي.

الهجوم: بيدري، رافينها، ليفاندوفسكي.

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