بيراميدز يتعادل مع الجيش الملكي في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل على ملعبه أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي، في المباراة التي انتهت بهدفين لكل منهما في أولى جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم بيراميدز بهدف مبكر بعد 28 ثانية عن طريق نجمه مصطفى فتحي ليسيطر نسبياً على وسط الملعب.

حاول الجيش الملكي العودة من خلال بعض المحاولات الفردية لجناحه رضا سليم، حتى نجح بورجيس في تعديل النتيجة برأسية متقنة في الدقيقة 27.

تبادل الفريقين المحاولات بحثاً عن التقدم حتى انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل 1-1.

شوط ثان مثير بين بيراميدز والجيش الملكي

وفي الشوط الثاني بدأ الجيش الملكي بتحفظ دفاعي وتمركز لاعبوه في وسط ملعبهم لاغلاق المساحات امام الهجمات المتوقعة

من بيراميدز والتي لم تشكل خطورة كبيرة طوال الربع ساعة الاولى.

ومن ركلة ركنية أخرى نجح مصطفى سهد في تسجيل هدف التقدم لفريق الجيش الملكي في الدقيقة 73، الا أن الرد جاء سريعاً من عبد الله السعيد الذي ادرك التعادل بعد دقيقة واحدة بتسديدة قوية.

تحسن اداء بيراميدز في الدقائق الاخيرة واصبح اكثر خطورة خاصة مع تحركات عبد الله السعيد وتسديداته القوية التي هددت مرمى الفريق المغربي، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 2-2.

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