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برشلونة يعود بالنقاط الثلاث من أرض فياريال

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المنامة - ياسر ابراهيم - تابع انتصاراته اللافتة في حين تغلب على فياريال، متجاوزاً واحدة من أصعب المباريات خارج أرضه هذا الموسم.

تغلّب برشلونة على مضيفه فياريال بهدف دون رد يوم الأحد في المرحلة الواحدة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل بيدري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة عشرة بعد تمريرة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب عن التسجيل للمباراة الثانية توالياً في الليغا.

ونجح برشلونة في تدوين انتصاره السادس توالياً في الدوري الإسباني ليرفع رصيده إلى 56 نقطة بفارق 11 نقطة عن الثاني والذي لعب مباراة أقل.

وتمكن برشلونة مرة أخرى من الحفاظ على نظافة شباكه ليؤكد صلابته الدفاعية بتلقيه سبعة أهداف فقط في 21 مباراة بالدوري الإسباني.

(بي إن سبورت)

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