الامارات | منتخب كرة الهدف للمكفوفين يتعثر في ثاني أيام «غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين إلى هزيمتين ثقيلتين، في اليوم الثاني لبطولة «غرب آسيا»، إذ خسر في الفترة الصباحية أمس، أمام المنتخب العُماني بنتيجة (7-13)، واتبعها في الفترة المسائية بالخسارة أمام المنتخب القطري بواقع (2-12)، لحساب الجولتين الثانية والثالثة من الدور التمهيدي للبطولة، المقامة حالياً في نادي عجمان لذوي الإعاقة، وتمتد حتى 15 الجاري، بمشاركة ستة منتخبات.

كما سجلت الفترة الصباحية في اليوم الثاني من البطولة، فوز المنتخب السعودي على نظيره القطري بنتيجة (6-5)، وانتزاع المنتخب الأردني لانتصار صريح على المنتخب الكويتي جاء بنتيجة (10-صفر)، وفي الفترة المسائية واصل منتخبا السعودية والأردن تقديم عروضهما القوية بفوزهما على الكويت وعُمان (11-1) و(19-10) على التوالي.

وابتعد المنتخب الأردني مع ختام ثاني أيام البطولة، بصدارة الدور التمهيدي برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، بفارق ثلاث نقاط عن كل من منتخبي السعودية وقطر اللذين تشاركا في مركز الوصافة، ودخل المنتخب الوطني في شراكة مع المنتخب العُماني على صعيد المركز الرابع بثلاث نقاط لكل منهما، فيما يتذيل المنتخب الكويتي الترتيب من دون نقاط.

واستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة، أول من أمس، بالفوز على المنتخب الكويتي (16-11)، إلا أن تعثر «الأبيض» في ثاني أيام البطولة، أثرت على حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي، خصوصاً أنه بات مطالباً بالفوز في مباراتيه المتبقيتين له في ختام الدور التمهيدي أمام المنتخبين السعودي والأردني.