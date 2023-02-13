الامارات | 17 ألف عدّاء شاركوا في «ماراثون دبي العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ماراثون دبي العالمي مشاركة كبيرة من نخبة العدائين والعداءات في العالم، إذ بلغ عدد المشاركين في النسخة الـ22، التي أقيمت أمس في «مدينة إكسبو»، ما يقرب من 17 ألفاً (16975 عداء من المحترفين والهواة، ومن كل الجنسيات).

وتوج نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، الفائزين في الماراثون، الذي أقيم لأول مرة في مسار جديد بـ«مدينة إكسبو دبي» وسط اهتمام عالمي بالحدث الكبير.

وأكد الطاير في تصريح صحافي أن «الحدث حظي بدعم كبير من سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث حرص سموّه على توفير كل المقومات والإمكانات لإنجاحه حتى وصل الماراثون إلى هذه المكانة العالمية المميزة». وحضر تتويج الفائزين أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، والرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة «راعي الماراثون»، صلاح تهلك، والمنسق العام للماراثون، أحمد الكمالي، ومدير السباق، بيتر كونيرتون. وسيطرت إثيوبيا على المراكز الثلاثة الأولى للمحترفين، إذ عاد لقب «الرجال» إلى أبديسا أديرا، بعدما قطع مسافة سباق 42.195 كلم، في زمن 2:05:42 ساعة، وتلاه دريسا أولفاتا، ثم ثالثاً هايمانوت إنجدايهو. ونالت الإثيوبية ديرا يامي، لقب السيدات بزمن 2:21:11 ساعة، وثانية روتي أجا سورا، ثم ثالثة سيرانيش داجني.

وأشاد الطاير في تصريح صحافي بالنجاح الذي حققته النسخة الـ22، التي أقيمت للمرة الأولى في «مدينة إكسبو»، وقال إن «المدينة باتت معلماً حضارياً عالمياً، كما أصبحت مقراً لإقامة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، ومن بينها (ماراثون دبي)، الذي قدم لنا نسخة جديدة مميزة وناجحة». وحيا الطاير جهود اللجنة المنظمة والقائمين على تنظيم الماراثون، مهنئاً إياهم بالنجاح الكبير الذي تحقق، مؤكداً أن الماراثون سيواصل حضوره الدائم، ضمن أهم الأحداث السنوية التي تقام في دبي والمنطقة. وفي باقي النتائج، ضمن سباق الكراسي المتحركة، فاز السويسري مارسيل هوج بلقب الرجال بزمن 1:23:50 ساعة، وتلاه الهولندي جيتزي بلات في الوصافة، ثم الجنوب إفريقي تيان بوش ثالثاً.

وفي فئة السيدات، جاءت البريطانية إيدن كوبر في الصدارة بزمن 1:47:15 ساعة، واحتلت السويسرية باتريشيا إيكوس الوصافة، وثالثة مواطنتها ألكساندرا هيبلينغ.

وعلى مستوى سباق 10 كلم، فاز باللقب المغربي نعمان العيساوي، الذي سجل زمن 29 دقيقة، ثم جاء ثانياً مواطنه أنور الغوز، وفي المركز الثالث الإثيوبي فيسة تاديز. وضمن السيدات، فازت بالمركز الأول الهندية سوربي مونجا بزمن 29:14 دقيقة، ثم تلتها النيجيرية أولوفيسايو جبري في المركز الثاني، والليبية سهيلة الحسيني في المركز الثالث.

يذكر أن قيمة جوائز السباق بلغت أكثر من نصف مليون دولار، منها 80 ألف دولار لكل من بطلي سباقي المحترفين للرجال والسيدات، بجانب الجوائز المخصصة لبقية المراكز والفئات الأخرى في الماراثون.

الفائزون في النسخة الـ 22 المحترفون

1- الإثيوبي أبديسا أديرا.

2- الإثيوبي دريسا أولفاتا.

3- الإثيوبي هايمانوت إنجدايهو.

المحترفات

1- الإثيوبية ديرا يامي.

2- الإثيوبية أجا سورا.

3- الإثيوبية سيرانيش داجني.

سباق 10 كلم فئة الرجال

1- المغربي نعمان العيساوي.

2- المغربي أنور الغوز.

3- الإثيوبي فيسة تاديز.

فئة السيدات

1- الهندية سوربي مونجا.

2- النيجيرية أولوفيسايو جبري.

3- الليبية سهيلة الحسيني.

الكراسي المتحركة الرجال

1- السويسري مارسيل هوج.

2- الهولندي جيتز بليت.

3- الجنوب إفريقي تيان بوش.

السيدات

1- البريطانية إيدن كوبر.

2- السويسرية باتريشيا إيكوس.

3- السويسرية ألكساندرا هيبلينغ.