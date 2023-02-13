الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ليما

تفاعل لاعب الوصل فابيو ليما مع منشور لأحد الحسابات الوصلاوية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مبدياً عدم رضاه عن استبعاد البرازيلي غابرييل دي سوزا من قائمة «الفهود»، معلقاً على المنشور برسوم تعبيرية تعبّر عن استيائه من القرار.

كايو

جلس لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام عجمان، في المدرجات، في حين ظهر اللاعب الجديد مهاجم الرأس الأخضر دجانيني أساسياً للمرة الأولى في تشكيلة الفريق، بعدما تم التعاقد معه أخيراً بديلاً للسنغالي ماكيتا ديوب.

تصريح

استغرب جمهور فريق يتعرض لخسائر متوالية في دوري أدنوك للمحترفين تصريحات مدرب الفريق التي يدلي بها عقب نهاية كل مباراة، ويؤكد فيها أن فريقه يؤدي بشكل جيد، لكنه يتعرض لسوء حظ، مؤكدين في تغريدات عبر مجموعة «واتس أب» أن تصريحات المدرب تخالف الواقع.