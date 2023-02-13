اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- إيفرتون 00:00

إسبانيول - سوسيداد 00:00

فيرونا - ساليرنيتانا 21:30

سامبدوريا - إنترميلان 23:45

الدوري البرتغالي

ريو آفي - إستوريل 23:00

بوافيستا - كاسا بيا 01:15

سموحة - الزمالك 21:00

الدوري الكويتي

الفحيحيل - الكويت 17:45

كأس البحرين

المنامة - الحالة 19:30

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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