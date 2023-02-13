الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ليفربول - إيفرتون 00:00
إسبانيول - سوسيداد 00:00
فيرونا - ساليرنيتانا 21:30
سامبدوريا - إنترميلان 23:45
الدوري البرتغالي
ريو آفي - إستوريل 23:00
بوافيستا - كاسا بيا 01:15
سموحة - الزمالك 21:00
الدوري الكويتي
الفحيحيل - الكويت 17:45
كأس البحرين
المنامة - الحالة 19:30
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