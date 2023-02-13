شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السودانى: مواجهة الأهلى ستكون فاصلة فى مسيرتنا بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفاضل التوم، نائب رئيس نادى الهلال السودانى، إن مواجهة الأهلى والمقرر لها على أرض ملعب استاد الهلال بأم درمان يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ستكون فاصلة في مشوارهم بالبطولة.

وأضاف التوم، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "ON TIME SPORTS2" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إن مواجهة الأهلى المصرى تمثل ديربى الأخوة بالنسبة لهم، خصوصاً أنهم أشقاء خارج الملعب وأنداد داخله.

وتوقع نائب رئيس نادى الهلال السودانى أن مواجهة المارد الأحمر ستكون قوية، خصوصا أنها بين عملاقين تاريخهما معروف للجميع، موضحاً أنهم سيستقبلون بعثة الأهلى بترحاب شديد فور وصولها إلى السودان.

وكشف التوم أن مسئولي نادى الهلال السودانى أوفوا fاشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والخاص بملعب مباراة الأهلى، لافتاً إلى أنه يتوقع حضور عدد جماهيرى كبير للمباراة لما تمثله لهم من أهمية في مشوارهم بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختتم نائب رئيس الهلال السودانى حديثه عن الخسارة التي تلقاها فريقه من صن داونز الجنوب أفريقى في مستهل مشوار الفريق بدورى المجموعات قائلاً: "هي مباراة كرة قدم، للأسف خسرنا الجولة الأولى وكنا ننتظر نتيجة إيجابية وهُزمنا بأخطاء فردية".