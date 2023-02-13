شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023 ، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إعلان النادى الأهلى غياب خالد عبد الفتاح، مدافع الفريق، عن مباراة الهلال السودانى بدورى الأبطال بجانب تشكيل لجنة الانضباط الجديدة باتحاد الكرة.

سيراميكا يهزم المصرى بثلاثية نظيفة ويعود لطريق الانتصارات فى الدورى

عاد سيراميكا لطريق الانتصارات في الدورى الممتاز بعد غياب 6 مباريات بالفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.

اتحاد الكرة يشكل لجنة "الرصد الإعلامى"

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة جمال علام، تشكيل لجنة "الرصد الإعلامي" والتى ستكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة، عبر وسائل الإعلام المختلفة.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد 12 فبراير، عددا من القرارات، منها اعتماد التشكيل الجديد للجنة الانضباط بجانب تعيين السيد السويركى مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى.