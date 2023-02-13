شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023 ، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إعلان النادى الأهلى غياب خالد عبد الفتاح، مدافع الفريق، عن مباراة الهلال السودانى بدورى الأبطال بجانب تشكيل لجنة الانضباط الجديدة باتحاد الكرة.
سيراميكا يهزم المصرى بثلاثية نظيفة ويعود لطريق الانتصارات فى الدورى
عاد سيراميكا لطريق الانتصارات في الدورى الممتاز بعد غياب 6 مباريات بالفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.
اتحاد الكرة يشكل لجنة "الرصد الإعلامى"
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد 12 فبراير، عددا من القرارات، منها اعتماد التشكيل الجديد للجنة الانضباط بجانب تعيين السيد السويركى مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى.
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه صباح اليوم الأحد الثاني عشر من فبراير، برئاسة جمال علام، اعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، برئاسة المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس مساعد وزير العدل السابق.
كشف أسامة نبيه، مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن أسباب تواجد أفراد أسرته داخل مقر النادى بميت عقبة، وأثناء قيادته لتدريب الفريق الأول برفقة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.