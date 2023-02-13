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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 12-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: إعلان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، القائمة التي ستخوض مباراة سموحة غدا الاثنين.

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسموحة بالدورى غدا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك وسموحة غدا الإثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف أسامة نبيه، مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن أسباب تواجد أفراد أسرته داخل مقر النادى بميت عقبة، وأثناء قيادته لتدريب الفريق الأول برفقة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

تقدم شريف الشمرلى، المدير الفنى السابق لفريق طائرة الزمالك، باعتذار عن عدم استكمال مهمته فى القيادة الفنية للفريق وذلك بعد الخسارة فى السوبر من الأهلى أمس 3/0 .

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 36/25 ضمن مؤجلات دور الـ16 بكأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، ليتأهل إلى ربع النهائى .

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، القائمة التي ستخوض مباراة سموحة غدا الاثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ظهر أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التدريب الجماعى للفريق المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة غدًا.

يحدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، موقف محمد عواد حارس مرمى الفريق من مواجهة سموحة المقرر لها غدًا.

يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى الإسكندرية، عقب ختام مرانه الجماعى الذى سيقام بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة غدًا.

يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمد صبحى لحراسة مرمى الفريق فى مواجهة سموحة السكندري، بالمباراة المقرر لها مساء غد الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك فة ظل إصابة محمد عواد.

يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم، الأحد، على ملعب النادى فى ميت عقبة، لمواجهة سموحة، المقرر لها فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يجرى أحمد فتوح وعمر جابر، ثنائي الزمالك، فحوصات طبية من أجل تحديد مدى جاهزيتهما لمواجهة سموحة غدًا، خاصة أن الثنائي غادرا مباراة شباب بلوزداد بسبب الإصابة العضلية، ولم يتحدد مدى جاهزيتهما، لاسيما أن فيريرا يبحث مع جهازه المعاون كيفية التغلب على حالة الإجهاد، فى ظل ضغط المباريات بين بطولتى الدوري ودوري أبطال أفريقيا، حيث لم يمر سوى يومين فقط ما بين مواجهة شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت الجمعة، ومواجهة سموحة المقرر لها غدًا.