7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تشكيل لجنة الرصد الإعلامى باتحاد الكرة؛ لرصد التجاوزات وتوقيع عقوبات على المتجاوزين بجانب تعيين بديل عصام الحضرى فى المنتخب الأولمبى.

اتحاد الكرة يشكل لجنة "الرصد الإعلامى"

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة جمال علام، تشكيل لجنة "الرصد الإعلامي" والتى ستكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة، عبر وسائل الإعلام المختلفة.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد 12 فبراير، عددا من القرارات، منها اعتماد التشكيل الجديد للجنة الانضباط بجانب تعيين السيد السويركى مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى.