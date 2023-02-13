اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تشكيل لجنة الرصد الإعلامى باتحاد الكرة؛ لرصد التجاوزات وتوقيع عقوبات على المتجاوزين بجانب تعيين بديل عصام الحضرى فى المنتخب الأولمبى.

اتحاد الكرة يشكل لجنة "الرصد الإعلامى"

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة جمال علام، تشكيل لجنة "الرصد الإعلامي" والتى ستكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة، عبر وسائل الإعلام المختلفة.

 

 

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد 12 فبراير، عددا من القرارات، منها اعتماد التشكيل الجديد للجنة الانضباط بجانب تعيين السيد السويركى مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى.

 

اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الانضباط والأخلاق

 

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه صباح اليوم الأحد الثاني عشر من فبراير، برئاسة جمال علام، اعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، برئاسة المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس مساعد وزير العدل السابق.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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