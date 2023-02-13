7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تشكيل لجنة الرصد الإعلامى باتحاد الكرة؛ لرصد التجاوزات وتوقيع عقوبات على المتجاوزين بجانب تعيين بديل عصام الحضرى فى المنتخب الأولمبى.
اتحاد الكرة يشكل لجنة "الرصد الإعلامى"
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد 12 فبراير، عددا من القرارات، منها اعتماد التشكيل الجديد للجنة الانضباط بجانب تعيين السيد السويركى مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى.
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه صباح اليوم الأحد الثاني عشر من فبراير، برئاسة جمال علام، اعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، برئاسة المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس مساعد وزير العدل السابق.