شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: لعبنا للفوز رغم الظروف الصعبة ولا نعلم سبب إلغاء هدفنا فى أسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، على الرغم من صعوبة الأجواء وأرض الملعب.

وتعادل فيوتشر أمام مضيفه أسكو كارا التوجولي بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب كل من: "بيراميدز - أسكو كارا التوجولي - الجيش الملكي المغربي".

وقال جنش، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نمتلك مجموعة لاعبين مميزين، ونرغب دائما في تقديم كرة قدم مختلفة لكن أرض الملعب اليوم كانت غير جيدة، ورغم ذلك المباراة كانت من جانب واحد فقط".

وأضاف: "نرغب دائما في الفوز وتمكنا من تسجيل هدف التعادل رغم التأخر في النتيجة مبكرًا، وأيضًا في الشوط الأول سجلنا هدف وتم إلغاؤه ولم نعلم السبب حتى الآن".