شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الكاف يطمئن على حالة استاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد كريستيان ايمايروا، المنسق الأمني بالاتحاد الأفريقي "كاف"، استاد الإسكندرية مساء اليوم للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة، قبل انطلاق مباريات بطولة الأمم الأفريقية للشباب.

وتفقد "كريستيان" مداخل ومخارج استاد الإسكندرية، إضافة إلى مدرجات الملعب، وغرفة التحكم الخاصة بكاميرات المراقبة.

وأجرى المنسق الأمني التابع للاتحاد الأفريقي تقييما كاملا لكافة التجهيزات وعوامل الأمن والسلامة داخل الاستاد وطلب الانتهاء من بعض الأمور ذات الصلة.

كان في استقبال وفد الكاف، الدكتور تامر الجمال مدير استاد الإسكندرية، بينما تواجد في الزيارة معاون المنسق الأمني زكريا ديباني بمرافقة عمرو سلمان، وحضور وليد سامي مدير مراسم مجموعة الإسكندرية والمسئولين بالشركة الأفريقية واتحاد الكرة.

ويشار إلى أن استاد الإسكندرية يستضيف مباريات المجموعة الثالثة للبطولة والتي تضم منتخبات: تونس، زامبيا، غامبيا، بنين.